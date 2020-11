AstraZeneca-vaksinen er trygg

De lovende resultatene ble publisert i legemiddeljournalen Lancet. Vanligvis fungerer ikke vaksiner så godt på eldre mennesker, men forsøk viser at dette ikke er et problem for AstraZeneca-vaksinen. En sikker og effektiv vaksine har vært et sentralt fokus i kampen mot viruset.

– De i befolkningen med størst risiko for alvorlig covid-19 er gjerne eldre og personer med allerede eksisterende helseproblemer, sier Maheshi Ramasamy til CNBC,

Ramasamy er lege og medforfatter av studien ved universitetet i Oxford. Han trekker frem at det er spesielt viktig at vaksinen er trygg for mennesker i risikogruppen.

– Vi håper at resultatene fra vaksinen betyr at vi er i stand til å hjelpe noen av de mest sårbare menneskene i samfunnet, men vi trenger fortsatt mer forskning, poengterer Ramasamy.

– Lovende

Resultatene fra fase 2 er i følge selskapet og universitet «lovende», men svarene på vaksinens effektivtet får man ikke vite før fase 3-forsøkene er ferdige. Forfatterne av studien problematiserer også at majoriteten av de eldste deltakerne i forsøkene var hvite mellom 73 og 74 år og ikke-røykere. Vaksinens virkning på alle aldersgrupper og etnisiteter vil man heller ikke få før de ekstensive fase 3-forsøkene.

AstraZeneca føyer seg inn i rekken av selskaper som viser til lovende vaksiner. Pfizer og BioNTech meldte i går om 95 prosents effektivitet, mens Moderna meldte om 94,5 prosents effektivitet.