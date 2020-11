– Ufattelig. Vinteren kommer til å bli veldig tøff

Microsoft-grunnlegger Bill Gates kaller USAs måte å takle coronaviruset på for «ufattelig», i et ferskt intervju med Bloomberg.

Techmilliardæren mener at landet mangler ordentlig testing- og sporingsprotokoller. Han gir imidlertid de amerikanske selskapene og myndighetene æren for å ha brukt milliarder av dollar for å finansiere forskning på vaksiner og behandlinger.

250.000 døde i USA

Gates' anklager kommer etter at smittetilfellene i USA nå har nådd over 12 millioner, og over 250.000 mennesker har dødd som følge av coronaviruset. Sykehusinnleggelser har satt nye, nedslående rekorder for niende dag på rad, og skolene i New York City har stengt ned.

Den markante økningen i tilfeller førte til en svak avslutning på Wall Street denne uken. Dow Jones endte ned 0,75 prosent, S&P 500 falt 0,68 prosent og teknologitunge Nasdaq falt 0,66 prosent.

Microsoft-gründeren mener USA har kastet bort muligheten til å få kontroll på viruset da det fremdeles var sjanse for å gjøre det.

– Vi tok ikke tak i pandemien på et tidlig tidspunkt da tallene var små. Nå er de blitt eksponentielt større, sier Gates.

Farlig vinter

Filantropen advarer om at de neste månedene kan bli «veldig tøffe». Det er ventet at virusspredningen vil øke i intensitet i vintermånedene før vaksinene kan bli masseprodusert og distribuert rundt om i verden.

BBC melder også om at det kan bli en markant økning i psykiske utfordringer når vinteren kommer. Sommeren med lange dager og varme netter er over, og korte, mørke dager kan gjøre at vi søker mer sosial omgang. Forskere tror også ifølge BBC og The Atlantic at viruset kan leve lenger i tillegg til å spres over lengre distanser når det er kaldt i luften enn om sommeren.

Gates har vært aktiv i mediebildet etter pandemien brøt ut og har kritisert USA for deres tilnærming til viruset. Spesielt kritisk var milliardæren til at Trump bestemte seg for å kutte støtten til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Trump mente WHO ikke innfridde kravene og hadde sovet i timen i begynnelsen av pandemien, hvilket førte til at viruset spredte seg raskt i USA. Bill Gates og hans kone Melinda driver verdens største veldedighetsfond og er nummer to på listen av dem som støtter WHO. USA topper listene.

Gates Foundation har gitt om lag 250 millioner dollar, eller nesten 2,3 milliarder kroner, i støtte til forskning for testing og behandling av coronaviruset.