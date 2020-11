Hongkong vil gi 6.000 kroner til alle som blir coronasyke

Hongkong vil nå gi støtte på 5.000 hongkongdollar, tilsvarende 5.820 kroner, til alle som tester positivt for coronaviruset.

– Vi vil anbefale alle innbyggerne om å teste seg. Vi håper at folk ikke unngår å teste seg av økonomiske årsaker, sier Sophia Chan, helsesekretær i Arbeids- og velferdsbyrået i Hongkong.

Arbeids- og velferdsbyrået vil publisere ytterligere detaljer om utbetalingene, ifølge et videointervju hos Radio Television Hong Kong (RTHK).

Myndighetene i byen setter opp ytterligere fem testsentre i tillegg til de fire som allerede opererer.

Hongkong har opplevd et sterk smitteoppblomstring i byen igjen etter 43 nye tilfeller lørdag. Det er flest antall nye tilfeller på tre måneder. Den kinesiske byen vil også innføre strenge sosiale restriksjoner, og den planlagte «reiseboblen» mellom Singapore og Honkong er utsatt i to uker.

Oppblomstringen har gjort at alle som har vært på noen av 14 dansesentre må dra på obligatorisk testing. Disse lokalene er regnet å være kilden til de nye smittetilfellene.

«Det er mange tilfeller av smitte som går under radaren i samfunnet», sa en talsperson for byrået for mat og helse i Hongkong i et notat. Minst 32 tilfeller knyttes til dansesentrene, ifølge RTHK.