200 millioner vaksinedoser klare til jul

STOR PRODUKSJON: Innen utgangen av mars vil AstraZeneca kunne ha produsert 900 millioner doser av vaksinen. Her fra produsentens anlegg i svenske Södertälje. Foto: Bloomberg

Samme dag som nyheten om at AstraZenecas vaksine har en effektivitet på opptil 90 prosent, annonserer legemiddelprodusenten at den vil kunne ha 200 millioner doser av vaksinen klare innen utgangen av 2020, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge legemiddelprodusenten vil den i løpet av første kvartal i 2021 kunne produsere opptil 700 millioner doser av vaksinen, som er utviklet sammen med forskere fra Oxford University.

Resultatene fra fase tre-studiene viser at vaksinen i snitt var 70 prosent effektiv med å forebygge sykdommen. Men forskere fant også ut at effekten steg til 90 prosent når en person innledet med en halv dose etterfulgt av en ny full dose. Dette gjør at man bare trenger å bruke 1,5 doser, fremfor det forventede to fulle doser, noe som igjen betyr at det vil være mer vaksine tilgjengelig enn først anslått.

Data fra tidlige studier tyder på at vaksinen også bidrar til å redusere asymptomatisk smitte. Dette vil være en liten «game-changer», siden det ennå ikke er noen vaksiner som beviselig er i stand til å blokkere overføring av sykdommen i tillegg til å forhindre sykdom hos en pasient.