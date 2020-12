EU-BOT: For Teva og toppsjef Kare Schultz.

EU-BOT: For Teva og toppsjef Kare Schultz. Foto: Bloomberg

Kommisjonen mener de to selskapene inngikk en avtale som førte til at Tevas billigere versjon av modafinil, som brukes mot søvnproblemer, kom på markedet først flere år etter at Cephalons patent gikk ut.

– Det er ulovlig dersom farmasiselskaper blir enige om å betale konkurrentene for å holde billigere medisiner borte fra markedet. Teva og Cephalons avtale var til skade for pasienter og for helsevesenet, som ikke fikk tilgang på rimeligere medisin, sier visepresident Margrethe Vestager onsdag.

