27.11.2020 I denne ukens oppsummert er det norske skatteparadiser, Trumps forestående exit som president og nedgang i coronasmitte i Norge, som står på agenden. Bø i Vesterålen og Tvedestrand kommune vil kutte og fjerne formuesskatten. Da mener kommunalminister Nicolai Astrup at de får ta regningen selv. Videre har Donald Trump nær sagt innrømmet valgnederlag, og sier han vil gå av som president dersom valgmennene stemmer frem Joe Biden den 14. desember. Antall i smittede av corona på landsbasis er positivt for Norge, mens Oslo har flat smittetrend akkurat nå. Men noe egen redningspakke for Oslo, må Raymond Johansen se langt etter, mener Hegnar.