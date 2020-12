Moderna sier mandag at det vil spørre om nødgodkjenning av sin coronavaksine av Food and Drug Administration (FDA) allerede i dag mandag.

Dette kan bety at de første amerikanerne som får vaksinen vil kunne få første dose allerede om to uker. Selskapet melder at vaksinen er over 94 prosent effektiv mot coronaviruset og er trygg å bruke.

Moderna-aksjen stiger 13 prosent etter nyheten.

– Denne positive første analysen bekrefter vaksinens effektivitet, og enda viktigere at den kan forhindre alvorlig coronasykdom, sier Stephane Bancel, adm. direktør i Moderna.

Jobber raskt

Alex Azar, sekretær i Health and Human Services, har tidligere sagt til CNBC at FDA vil jobbe så fort som mulig for å klarere Pfizer og Modernas coronavaksiner for nødbruk.

Begge selskapene vil til sammen estimert klare å produsere 40 millioner doser innen året er omme. Det er nok til å vaksinere 20 millioner mennesker, ettersom det kreves to doseringer for å oppnå høyest mulig effektivitet mot viruset.

Dette gjør Moderna til det andre selskapet som søker FDA om nødgodkjenning av bruk av deres vaksine i kampen mot pandemien. Pfizer og BioNTech var de første som søkte om nødgodkjenning 20. november.

Den nye analysen fra Moderna fant 196 bekreftede coronatilfeller blant 30.000 deltakere. Selskapet sier at 185 av tilfellene ble funnet blant gruppen som fikk placebo, og 11 tilfeller blant dem som fikk vaksinen.

Det resulterer i en effektivitet på 94,1 prosent.