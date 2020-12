Lover å gjøre alt for å finne coronavirusets opprinnelse

– Vi ønsker å vite opprinnelsen, og vi vil gjøre alt for å få vite opprinnelsen, sa Tedros på en pressekonferanse mandag.

Han ba også de som har kritisert WHO for å la Kina styre granskningen, om å slutte å «politisere» saken.

Samtidig uttrykte han bekymring for at de fattigste og mest sårbare vil havne sist i vaksinekøen.

– Enhver regjering ønsker med rette å gjøre det den kan for å beskytte sitt folk. Men det er nå en reell risiko for at de fattigste og mest sårbare vil bli tråkket på når det oppstår panikk for å sikre seg vaksiner, sier han.