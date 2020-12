Hofseth BioCare har signert en omfattende distribusjonskontrakt

Hofseth BioCare har inngått en omfattende distribusjonsavtale med IMCD for HBCs maritime merkevarer, fremgår det av en børsmelding tirsdag.

Distribusjonsavtalen er et stort og viktig skritt for selskapet mot global distribusjon av produkter innen spesialiserte kjemiske stoffer, kosthold og ernæring.

IMCD-gruppen er børsnotert på Euronext i Amsterdam, har 49.000 detaljist- og grossistkunder i 50 land og hadde i 2019 en omsetning på 25 milliarder kroner.

Avtalen dekker 16 territorier over hele verden, inkludert USA, Canada, det meste av Sør-Amerika, inkludert Argentina og Brasil, samt Australia, New Zealand, Sør-Afrika og Tyrkia, fremgår det.

– IMCD har en solid global rekkevidde, og er spesielt sterke i Nord-Amerika. Her forventer vi at de skal lykkes med å åpne dører for våre ernæringsingredienser av medisinsk kvalitet, og vi ser frem til å komme i gang raskt. De nylig godkjente markedsføringstillatelsene for våre produkter i USA fanger oppmerksomheten til ledende aktører i helsemarkedet der borte, sier adm. direktør i Hofseth BioCare Roger Hofseth.