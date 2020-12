NattoPharma starter coronaprosjekt

NattoPharma forlenger partnerskap med det nederlandske Maastricht-universitetet med fem nye år, går det frem av en børsmelding.

Den nye 5-årsperioden starter med et forskningsprosjekt som tar sikte på å verifisere vitamin K-mangel i coronasmittede pasienter, og at vitamin K2 kan være en ny løsning for å optimere vaskulær helse.

– Funnene i forskningen fortsetter å bekrefte at et tilstrekkelig nivå av K2 tar kalsium dit du trenger det – i skjelett og tenner, og bort fra arteriene og blodårene der forkalkningen gjør dem stive, sier NattoPharma-sjef Kjetil Ramsøy i en kommentar.

