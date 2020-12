VIKTIG SEKTOR: DNB-forvalter Benedicte Bakke tror på god vekst i bioteknologi- og helsesektoren, også etter pandemien er over.

VIKTIG SEKTOR: DNB-forvalter Benedicte Bakke tror på god vekst i bioteknologi- og helsesektoren, også etter pandemien er over. Foto: Stig B. Fiksdal

Bioteknologi- og helseselskap har hatt en utrolig utvikling som følge av pandemien. Bioteknologiindeksen på Nasdaq-børsen er opp over 30 prosent det siste året, og vaksineselskaper som BioNTech og Moderna har skutt i været med henholdsvis 267 og 681 prosent i år. BioNTechs partner, Pfizer, har derimot ikke hatt like stor oppgang grunnet selskapets enorme størrelse. Spørsmålet videre blir hvordan vil det gå med sektoren når pandemien er over?

Forvalter for DNBs nyoppstartede bioteknologifond, Benedicte Bakke, tror bioteknologi- og helsesektoren vil fortsette å være en vinner, også etter pandemien.

– Over tid har helse og bioteknologi gjort det bedre enn det generelle markedet. Dette mener vi blir å fortsette. Det er et økende behov for helsetjenester, levealderen er på vei opp og det er flere livsstilssykdommer, sier Bakke.

– Verdens Helseorganisasjon (WHO) trakk også frem bioteknologi som en sentral påvirkningskraft for helsetilstanden til verdens befolkning i årene fremover, fortsetter forvalteren.

Bakkes kollegaer, Eirik Hernes-Larsen og Rune Sand, i DNBs helsefond er ikke uenig og sa nylig at «helsesektoren prises for tiden til en rabatt på nesten 20 prosent sammenlignet med det brede markedet».

Sitter med vaksinekandidat

Bakkes fond sitter med eierandel i vaksineutvikleren Moderna og har nytt godt av kursoppgangen, som følge av deres coronavaksine.

– Moderna og duoen Pfizer og BioNtech bruker ny mRNA-teknologi i vaksinen som har vist ekstremt gode resultater. Moderna-vaksinen viste også god effekt over ulike aldersgrupper og hadde ingen alvorlige bivirkninger i testgruppen.

– Kan det tenkes at oppgangen i vaksineaksjene ikke er forsvarlig ettersom at marginene på coronavaksinen muligens er relativt lavere enn andre vaksiner?

– Selskapene har ikke sagt noe om marginene, men volumet kommer til å være større enn andre vaksiner. Investorer regner også med at mRNA-vaksiner vil ta det meste av det amerikanske markedet i 2021, sier Bakke og fortsetter:

– Ettersom at mRNA-teknologien har vist en såpass god effekt forventer man også gode resultater for de andre vaksinene som disse selskapene har i pipelinen.

Moderna Amerikansk biotekselskap som ble grunnlagt i 2010.

Kom på børs (Nasdaq) i 2018 og er nå verdsatt til rundt 27 milliarder dollar.

Fokuserer på en ny teknologi for vaksiner kalt mRNA. Her trenger man ikke selve viruset for å vaksinere. I stedet brukes avansert genteknologi til å få kroppen selv til å produsere det materialet immunforsvaret skal gjenkjenne.

Konsernsjef er Stéphane Bancel og styreleder er Noubar Afeyan. Begge er store eiere. Kilder: Infront/Wikipedia/Moderna

Anbefaler fransk selskap

Forvalteren har ingen planer om å selge seg ut av Moderna med det første, men vil ikke anbefale å kjøpe aksjen til dagens pris. Bakke trekker derimot frem en av sine tidligere anbefalinger.

– Acadia Pharmaceuticals har jeg tidligere anbefalt og den har gått fra 40 til 56 dollar pr. aksje. Jeg mener det fortsatt er oppside i aksjen, sier hun.

– Et annet selskap er franske Valneva, som utvikler en vaksine mot borreliose, altså infeksjoner fra flått. Det vil i så tilfelle være den første vaksinen mot borreliose og har enormt potensiale, avslutter forvalteren.