Targovax med positive resultater fra studie

Targovax legger frem positive resultater fra studie. Her fra børsnoteringen. Foto: Brian Cliff Olguin,Brian Cliff Olguin

Tirsdag kveld la biotekselskapet Targovax TRVX frem oppdaterte data fra studien der ONCOS-102 tilbys pasienter med svært alvorlig føflekkreft.

7 av 20 pasienter hadde mer enn 30 prosent reduksjon i kreftsvulstene. Hos to pasienter ble svulster som ikke hadde fått direkte behandling helt borte, noe som viser såkalt systemisk effekt av behandlingen.

– Disse imponerende dataene er de viktigste kliniske resultatene for Targovax til nå. Dataene bekrefter tydelig vår hypotese om at ONCOS-102 kan være til nytte for kreftpasienter som er motstandsdyktige mot kontrollhemming ved å utløse lokal og systemisk immunaktivering. De gir også bevis på klinisk effekt og etablerer ONCOS-102 som en av de mest lovende kombinasjonspartnerne til sjekkpunkthemmere, sier adm. direktør Øystein Soug.

Tirsdag stengte aksjen opp 2,86 prosent.