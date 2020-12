Targovax stiger kraftig etter positiv kreftoppdatering

Targovax fyker opp på børs. Selskapet kom onsdag med en oppdatering på ONCOS-102-studien, som omfatter ondartet føflekkreft som er resistent mot immunterapi. Nye resultater viser en responsrate på 35 prosent i kombinasjon med sjekkpunkthemmeren Keytruda, fremgår det av en børsmelding.

Targovax opplyser i en pressemelding om at en responsrate på 35 prosent er veldig lovende i en pasientgruppe der det ikke finnes noen gode behandlingsalternativer i dag.

– Når vi sammenligner ONCOS-102 med andre medisiner under utprøving i denne pasientgruppen er 35 prosent responsrate og den systemiske effekten helt i toppsjiktet. Dataene bekrefter at det skapes en målrettet immunrespons, og etablerer ONCOS-102 som en av de mest lovende kombinasjonspartnerne til sjekkpunkthemmere, uttaler adm. direktør Øystein Soug i pressemeldingen.



Responsraten har fremkommet ved observasjon av reduksjon i svulster i 7 av 20 pasienter behandlet med ONCOS-102. Det ble også observert flere eksempler på systemisk effekt, og i to tilfeller forsvant ikke-behandlede svulster fullstendig, fremgår det i oppdateringen.

– Oppdagelsen av sjekkpunkthemmere har vært viktig for behandlingen av føflekkreft, men dessverre blir mange av pasientene resistente. Derfor er det et stort behov for nye immunaktiverende medisiner som kan overvinne kroppens motstandsmekanismer. ONCOS - 102 er nettopp et slikt produkt som kan bidra til å gjenopprette effekten av immunterapi, uttaler professor Jedd Wolchok, leder for immuno-onkologi ved Memorial Sloan Kettering Cancer Centre, New York.

Wolchok omtaler dataene fra studien som lovende og onsdag klokken 10.00 er det livestream der dataene presenteres nærmere.