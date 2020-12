De første vaksinedosene kommer til Norge over nyttår, opplyser Sveriges vaksinekoordinator til NRK

– For Norges del snakker vi om leveranse på flere hundre tusen doser i januar. Og i hvert fall mellom to og to og en halv millioner doser i løpet av første kvartal, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til kanalen.

Han ber nå Norge om å være klar til å rulle ut vaksineringen rett over nyttår.

Det er Sverige som sørger for Norges tilgang til koronavaksiner gjennom avtalene mellom legemiddelprodusentene og EU-kommisjonen.

Det har også tidligere vært kjent at det kan hende at vaksineringen kan starte i januar dersom utviklingen av covid-19-vaksinene går etter planen.

Siden de vaksinene som nå er lengst fremme i utprøvingen, må gis i to doser, vil det si at opp mot 1.250.000 nordmenn kan vente seg å bli vaksinert innen utgangen av mars neste år.

Tidligere onsdag ble det kjent at Storbritannia har godkjent koronavaksinen til selskapene Pfizer og Biontech. Vaksineringen vil starte i neste uke.