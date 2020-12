– En vaksine alene er ikke nok

Professor Jason Farley ved Johns Hopkins University sier at en vaksine absolutt er et viktig steg i riktig retning, men at det ikke er den eneste veien.

Han viser til at tiltak som nedstengning, ordre om å holde seg hjemme og andre sosiale begrensninger var effektive tiltak i den første bølgen.

– Så en vaksine er ikke den eneste veien, og helt ærlig vil vi vil ha nok vaksinedoser til at det kan være den eneste muligheten, så det må være en kombinasjon, sier han.

På spørsmål om når den første og neste vaksinen kan bli godkjent svarer han at det spekuleres i at det vil komme en vaksine før året er omme og at FDA har to møter før jul. Den 10. desember for Pfizer Biontech vaksinen og den 17. desember for Moderna. Disse møtene vil bli strømmet direkte slik at alle kan følge med på hva som skjer.

Han tror derfor at det er sannsynlig at den første vaksinen kan bli godkjent i USA før nyttår og at den neste like over nyttår.