Bergen letter på inngripende coronatiltak

Antallet som kan samles privat, økes fra fem til ti personer. Det er fortsatt krav om én meters avstand, minner kommunen om på en pressekonferanse.

Det blir lov med inntil 50 deltakere på innendørs arrangementer på offentlig steder med faste sitteplasser.

Serveringssteder får utvidet sin åpningstid til klokken 23. Alkoholservering får skje frem til 22.30.

Samtidig opplyser byrådet i Bergen om at treningssentre kan holde åpne for individuell trening, men at det vil ikke være anledning for gruppetrening de neste to ukene.

