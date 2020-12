Ruller ut vaksinen på tirsdag

På tirsdag begynner det britiske helsevesenet NHS med den største utrullingen av en vaksine i Storbritannia historie. Det kunngjorde det britiske helsedepartementet på søndag.

De første som får vaksinen blir helsepersonell, personer over 80 år og hjemmearbeidere.

800.000 doser

I England har 50 sykehus i utgangspunktet blitt valgt til å fungere som knutepunkter for administrering av vaksinen, melder BBC.

Skottland, Wales og Nord-Irland vil også begynne sine vaksinasjonsprogrammer fra sykehus på tirsdag.

Den første forsendingen med vaksinen fra Pfizer/BioNTech ankom Storbritannia torsdag, og det skal være omkring 800.000 doser av vaksinen som tilgjengelig i første omgang.

De britiske myndighetene har totalt bestilt 40 millioner doser av vaksinen, som vil være nok til å vaksinere 20 millioner, siden vaksinen krever to doser, med 21 dagers mellomrom, for å ha den ønskede virkningen.

– Veldig trygg vaksine

– BRITENE VAR (FOR) TIDLIG UTE: Dr. Anthony Fauci, direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Foto: Bloomberg

– Det bør ikke være noen tvil om at dette er en veldig trygg og svært effektiv vaksine. Jeg vil virkelig understreke at de høyeste standardene for kontroll, sikkerhet, effektivitet og kvalitet er oppfylt, sier dr. June Raine, adm, direktør for Storbritannias Medisin- og helseprodukttilsyn, om Pfizer-vaksinen.

Ifølge the Guardian antydet dr. Anthony Fauci, direktør for USAs National Institute of Allergy and Infectious Diseases, i forrige uke at Storbritannia hadde forhastet godkjenningen av vaksinen, og at britene ikke hadde gjennomgått datene like nøye som sine amerikanske kollegaer. Det har nå Fauci beklaget og sier nå at han ikke mente å antyde at noen slurvet, selv om det kunne virke sånn ut i fra hva han sa.