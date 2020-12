Nå har de startet massevaksineringen mot corona

Den første som fikk vaksinen, var Margaret Keenan, som fyller 91 år neste uke.

– Dette er den beste bursdagsgaven jeg kunne ønsket meg, fordi det betyr at jeg endelig kan se fram til å tilbringe tid med familien min og venner på nyåret, sa Kennan da hun fikk sprøyten tirsdag morgen på et sykehus i Coventry.

Hun legger til at hun har vært alene det meste av 2020, og sier hun føler seg privilegert som den første som får vaksinen.

Eldre prioriteres

I forrige uke ble Storbritannia det første vestlige landet som ga nødgodkjenning til en koronavaksine. Det er vaksinen utviklet av selskapene Pfizer og Biontech som er blitt godkjent.

Tidligere har enkelte grupper innbyggere i Russland og Kina fått vaksiner som befinner seg i et tidligere stadium av utviklingsprosessen.

I Storbritannia er planen at de første 800.000 vaksinedosene skal gis til personer over 80 år som enten er innlagt på sykehus eller har avtalt legetime, og til ansatte ved sykehjem.

Vaksinen skal distribueres via et nettverk av 50 sykehus. De som vaksineres, vil trenge en andre dose etter rundt 20 dager.

Storbritannia er hardt rammet av koronapandemien, og så langt har over 61.000 smittede dødd i landet. Over 1,7 millioner smittetilfeller er registret.

V-dagen

Sjefen for det offentlige britiske helsevesenet NHS, Simon Stevens, tror vaksineringsstarten kan bli et avgjørende vendepunkt i kampen mot koronaviruset.

I Storbritannia omtales tirsdag nå som «V-dagen» – inspirert av D-dagen da de allierte startet invasjonen av tyskokkuperte Frankrike under andre verdenskrig.

Buckingham Palace har foreløpig ikke kommentert meldinger om at dronning Elizabeth (94) og hennes mann prins Philip (99) vil bli vaksinert.

Storbritannia har til sammen bestilt nok vaksinedoser til 20 millioner mennesker. Opptil 4 millioner doser ventes å bli levert innen nyttår.

Norge må vente

I andre vestlige land er både vaksinen til Pfizer og Biontech og flere andre koronavaksiner til vurdering.

Norge er med i den felleseuropeiske godkjenningsprosessen og må derfor vente på avgjørelser fra EU. Vaksinen til Pfizer og Biontech skal vurderes på et møte i Det europeiske legemiddelverket 29. desember.

Alle de aktuelle vaksinene er blitt grundig testet av produsentene, og testresultatene vurderes av helsemyndighetene i de ulike landene. De skal vurdere fordelene ved vaksinene opp mot faren for sjeldne bivirkninger som først blir synlige etter en tid.

Så langt har 1,5 millioner koronasmittede dødd på verdensbasis. Håpet er at vaksinene vil redde svært mange liv og bli begynnelsen på slutten på pandemien.

Ulike vurderinger

Russland begynte massevaksinering med vaksinen Sputnik V i helgen. Her er helsearbeidere og lærere blant dem som står først i køen.

Vestlige eksperter har imidlertid kritisert Russland for å gå for fort fram og begynne vaksineringen før Sputnik V er testet grundig nok.

Også vestlige land har gjort ulike vurderinger. Etter at Storbritannia ga nødgodkjenning til Pfizer og Biontechs vaksine, sendte Det europeiske legemiddelverket ut en uttalelse der de insisterte på at de har det beste systemet for klarering av vaksinen.

Samtidig har det britiske legemiddelverket forsikret at ingen snarveier ble tatt i godkjenningsprosessen og understreket at publikums sikkerhet alltid har høyeste prioritet.