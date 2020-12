Bill Gates mener at seks vaksiner vil være klare for distribusjon innen det blir vår neste år. Det røpet han i en virtuell tale under en FinTech-festival i Singapore tirsdag.

«Jeg forventer at rundt seks vaksiner vil være klare og blir godkjent innen første kvartal neste år», uttalte Gates, ifølge CNBC.

I tillegg til de godkjente vaksinene fra Pfizer og BioNTech, trakk Gates frem vaksiner fra Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson og Novavax. Han tror de vil få godkjenning i de kommende månedene, men nevnte ikke en sjette vaksine.

Sterk innsats

Gates har lenge vært engasjert i utviklingen rundt helsevesenet gjennom organisasjonen han leder sammen med konen Melinda. Organisasjonen har blant annet vaksinasjon som fanesak. Teknologigründeren er godt fornøyd med vestlige myndigheters testutvikling.

«Vestlige myndigheter har gjort en kjempegod jobb. De har gjennomført fase 3-testene på en veldig profesjonell måte og fokusert på bieffekter og effektivitet», uttaler Gates i talen.

Gates slo også et slag for utviklingsland og påpekte at vaksinen ikke bare kan distribueres til den rike delen av verden. «Målet er å få vaksinen ut i 2021, selv i utviklingsland, slik at pandemien er over i 2022», mener han.