FDA: – Pfizer-vaksinen er trygg

Dokumenter fra det amerikanske Mat- og helsetilsynet (FDA) viser at tilsynet har ingen bekymringer som vil stoppe en nødgodkjenning for vaksinen, og FDA-ansatte referer til vaksinen som trygg, skriver Reuters.

Ifølge dokumentene mener FDA at det foreløpig ikke er nok data for å konkludere om vaksinen som ble rullet ut i Storbritannia i dag er trygg for gravide og barn under 16 år.

Tilsynet skal møtes på torsdag for å diskutere nødgodkjenning av vaksinen som Pfizer og BioNTech har utviklet sammen.

Det er forventet at FDA vil bestemme som for en eventuell godkjenning i løpet av de neste dagene eller ukene.