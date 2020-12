PatientSky skal hente 350 millioner

Onsdag rett etter børsens stengetid sendte helseplattformen PatientSky ut en melding om at det har engasjert Carnegie og og DNB Markets for å gjennomføre en rettet emisjon på inntil 350 millioner kroner.

Pengene skal brukes til å forfølge attraktive M&A-muligheter, hvilket innebærer å utforske potensielle utenlandske oppkjøpskandidater. I tillegg vil kapitalen brukes til å bygge opp organisasjonen og styrke alle forretningsområdene.

Av børsmeldingen fremkommer det ikke hvilken kurs PatientSky skal hente penger til, men det er nærliggende å anta at det vil bli en rabatt. Onsdag stengte aksjen i 15,24 kroner etter et kursfall på én prosent.

Oppkjøp

Forrige emisjon i forbindelse med noteringen på Euronext Growth (tidligere Merkur Market) ble gjort til 10,21 kroner pr. aksje, og det ble hentet 500 millioner kroner.

Noen uker senere kjøpte PatientSky opp Infodoc for 280 millioner kroner. Selskapet utvikler og selger journalsystem for skyen samt timebok- og fakturatjenester. I 2020 ventes det at Infodoc vil omsette for 57 millioner kroner.

«De har vist over flere år at de kan drive lønnsomt, og de har en lojal kundegruppe. I tillegg har de en svært kompetent gruppe med ansatte som sammen med våre folk kan bli dekke et større segment av markedet», uttalte konsernsjef Johan Zetterström til Finansavisen i forbindelse med transaksjonen.

Suksessgründer

PatientSky utstedte nylig et obligasjonslån på 225 millioner kroner med forfall i 2024, hvor pengene ble brukt til å refinansiere eksisterende lån.

Det er suksessgründeren Jesper Melin Ganc-Petersen (45) som står bak PatientSky. Han sitter nå på aksjer for nærmere 1,1 milliard kroner i selskapet.

Formuen ble bygd opp etter at dansken kom til Norge som allmennpraktiserende vikarlege i 2009, og irriterte seg kraftig over hvor ineffektivt og lite digitalisert norsk helsevesen var.

Deretter startet han Melin Medical, hvor han solgte deler av selskapet i 2017 og reinvesterte gevinsten i PatientSky. Selskapet er i dag etablert i Danmark, Norge, Estland og Finland. På sikt er planen å gå inn i Sveits og Storbritannia.

PatientSky opprettholder guidingen for 2020 med omsetning på 145 millioner kroner, samt et EBITDA-estimat på 50 millioner kroner.