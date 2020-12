Canadiske helsemyndigheter godkjenner Pfizer-vaksinen

Vaksinen er allerede tatt i bruk i Storbritannia, og en godkjenning i USA og EU ventes å komme på plass i løpet av kort tid.

Health Canada opplyser om godkjenningen i en pressemelding onsdag.

Canada skal i løpet av måneden motta 249.000 doser av vaksinen. Innen mars skal landet ha mottatt 4 millioner doser. Totalt har regjeringen i landet kjøpt inn 20 millioner doser og har opsjon på ytterligere 56 millioner.

To doser per person er nødvendig for at vaksinen skal være effektiv. Canada vurderer også tre andre vaksinekandidater, blant annet fra legemiddelselskapet Moderna.

(©NTB)