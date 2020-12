Vaccibody melder om lovende coronavaksine-resultater

Legemiddelselskapet Vaccibody melder torsdag om lovende prekliniske data fra sin coronavaksinekandidat, VB10.COV2, hos mus.

Selskapet stiger 8,4 prosent på Oslo Børs i etterkant av meldingen.

I en pressemelding skriver Vaccibody at det har utviklet en vaksineteknologi som er bygget opp slik at virkestoffene blir styrt til de cellene i kroppen som er optimale for å sette i gang en immunrespons. Den raske, målrettede og sterke immunresponsen, i tillegg til den kliniske effekten innen kreftindikasjoner gjorde at selskapet i april startet en utvidet satsning på infeksjonssykdommer under ledelse av Gunnstein Norheim, tidligere avdelingsdirektør for vaksineforskning hos Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

Vaccibody har tidligere vært mest kjent for sin satsning på kreftmedisiner, men startet utviklingen av en coronavaksine i våres.

Agnete Fredriksen, en av gründerne bak selskapet, skriver i meldingen at selskapet kunngjorde igangsetting av utvidelsen til smittsomme sykdommer i april 2020.

– Basert på prekliniske data med andre patogener visste vi at plattformteknologien var veldig godt egnet for å utvikle vaksiner mot patogener med pandemipotensial, sier Fredriksen i meldingen.

Andre generasjon

Ifølge selskapet vil vaksinen tilby en bred immunresponsprofil som kan gi optimal beskyttelse mot coronasykdom.

«Dette, i kombinasjon med enkelheten i produksjon og stabiliteten til DNA-vaksiner, understreker potensialet VB10.COV2 har til å tjene som en andre generasjons Covid-19 vaksinekandidat,» skriver selskapet.

– Vaccibodys innovative vaksinekandidat adresserer mange av de udekkede behovene som er skissert av WHOs målproduktprofil for vaksiner mot Covid-19, sier Gunnstein Norheim, direktør for infeksjonssykdommer i Vaccibody i meldingen.

– Dataene støtter en rask oppstart av både nøytraliserende antistoff- og T-celleimmunitet etter en dose som varer i minst tre måneder.