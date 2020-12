Norsk-sveitsisk selskap med nye masker som fjerner virus

– Covid-19 pandemien gjorde at vi så nye behov for vår egenutviklede osmose teknologi. For å bidra til å gjøre overflater virus og bakteriefritt har vi utviklet Osmotex Steriliser Technology som vi jobber hardt for å lansere så fort som mulig, sier Joacim Holter, styreleder i Osmotex. Foto: Osmotex

Osmotex, et et sveitsisk selskap grunnlagt i 2008 av en gruppe norske og sveitsiske investorer, har kommet på plass med en ny type maske som fjerner virus og bakterier. Selskapet skriver i en pressemelding at de anser dette som et stort gjennombrudd.

– Covid-19 pandemien gjorde at vi så nye behov for vår egenutviklede osmose teknologi. For å bidra til å gjøre overflater virus og bakteriefritt har vi utviklet Osmotex Steriliser Technology som vi jobber hardt for å lansere så fort som mulig, sier Joacim Holter, styreleder i Osmotex.

Maskene påføres en liten mengde elektrisk spenning som steriliserer Osmotex Steriliser-teknologiens gjenstander i direkte kontakt med tekstilen i løpet av få minutter.

– I tillegg til den meget høye steriliseringseffekten, er en av de største fordelene med teknologien at steriliseringen foregår svært effektivt, i løpet av noen få minutter, hevder Holter.

Teknologien skal lage en elektrokjemisk reaksjon basert på fuktighet og pulser, som danner desinfiserende gasser, ifølge selskapet. Ansiktsmaskene kan brukes flere ganger.

Osmotex Osmotex AG er et sveitsisk selskap grunnlagt i 2008 av en gruppe norske og sveitsiske investorer. Osmotex AG er et forsknings- og utviklingsselskap dedikert til elektroosmotisk damp- og væsketransport. Selskapet har utviklet en revolusjonerende proprietær teknologi for elektronisk kontrollert fukttransport i membraner og tekstiler. Osmotex Steriliser Technology er et resultat av omfattende forskningsarbeid i Sveits, der tradisjonene med sveitsisk presisjon og kvalitet har ledet arbeidet. Kilde: Selskapet

– De siste månedene har vi jobbet hardt med intensiv testing for å videreutvikle teknologien. Interne tester har kontinuerlig vist desinfiserende effekt med forekomst som er tilstrekkelig for å utrydde virus og bakterier. Uavhengig studier fra Zürich University of Applied Sciences (ZHAW) bekrefter en utryddingseffekt på 99,999% på virus og 100% effekt på bakterier, sier Holter.

Osmotex skriver videre at de skal se på hvordan teknologien kan fungere til andre bruksområder, som andre berøringsflater, som seter og interiør på offentlig transport, samt madrasser og sengetøy til sykehus og hotell.