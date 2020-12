Oslo holder stengt over nyttår

Byrådsleder Raymond Johansen sier på torsdagens pressekonferanse at det er nødvendig å videreføre nedstengningen til tross for positiv smitteutvikling i Oslo den siste tiden.

– Vi kan ikke risikere at julefeiringen gjør at smitten øker kraftig. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er helt klare: Vi anbefales å videreføre de strenge tiltakene som gjelder for Oslo, sier Johansen.

Derfor videreføres nedstengningen til over nyttår, med noen justeringer.

Videre opplyser Johansen at maksimalt ti personer kan samles i private sammenkomster i Oslo ut året.

Maks 20 på gudstjenester

Ellers har Oslo kommune innført en maksgrense på 20 deltakere på gudstjenester og andre livssynssamlinger i hovedstaden i julen.

– Kirker og andre tros- og livssynssamfunn er viktige samlingssteder for folk i julen. Det må være faste seter, minst 1 meters avstand og streng praktisering av smittevernet, sier Johansen.

Nasjonalt er det en grense på maksimalt 50 personer for en innendørs gudstjeneste, mens grensa i Oslo altså settes til 20 personer.

Julearrangementer for vanskeligstilte kan avholdes med opptil 20 deltakere om gangen.

– Folk med rusproblemer, bostedsløse, barn og unge i en vanskelig situasjon eller andre utsatte grupper kan være avhengige av slike arrangementer for å få et lyspunkt i julehøytiden. Vi gjør derfor et unntak fra arrangementsforbudet for slike alternative julearrangementer, sier byrådsleder Raymond Johansen.