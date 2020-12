Storeier flytter Vaccibody-aksjer

Rasmussengruppen AS kjøpte i går tre millioner aksjer i Vaccibody fra sitt heleide datterselskap Portia AS til kurs 73,32 kroner, går det frem av en børsmelding.

Samtidig ble 750.000 aksjer kjøpt fra et annet heleid datterselskap, Cressida AS, til samme kurs.

Etter dette eier Rasmussengruppen AS 27.957.500 aksjer i Vaccibody, mens Portia AS og Cressida AS har 1.350.000 aksjer. Selskaper i Rasmussen-konsernet eier etter dette et uendret antall aksjer – 33.807.500 – i Vaccibody.

Dette utgjør 11,8 prosent av 284,5 millioner aksjene i selskapet.

Styremedlem Trygve Lauvdal i Vaccibody er ansatt i Rasmussengruppen AS.