Aker BioMarine inngår samarbeid for å beskytte pingviner i Antarktis

VIL BESKYTTE: Aker BioMarine har inngått samarbeid for å beskytte blant annet pingviner. Foto: Bloomberg

Aker BioMarine skal være med i et NGO-bransjesamarbeid for å beskytte havet rundt Antarktis. Det skal gjøres gjennom å innføre en årlig nedstegning av et havområde på 4.500 km2, rundt Hope Bay i den nordlige delen av Antarktis-halvøya, fremgår det av en børsmelding fredag.

Tiltaket støttes av Association of Responsible Krill harvesting companies (ARK) og en NGO-koalisjon av Greenpeace, Pew, WWF og Oceanites.

Nedstegningen som nå er støttet av de største krillselskapene vil utvide de frivillige restriksjonssonene som trådte i kraft i 2018. Grepet som nå tas vil blant annet beskytte den største kolonien av Adélie-pingviner i regionen.

Bedriftene som forplikter seg representerer 85 prosent av krillfiskeindustrien i Antarktis, og er alle medlemmer av Association of Responsible Krill harvesting companies (ARK). Det inkluderer Aker BioMarine, CNFC, Jeong IL Co., Dongwon Ind. Co., PescaChile , Rimfrost, Fujian Zhengguan Fisheries Development Corporation, og Liaoning Pelagic Fisheries Corporation.