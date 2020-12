En god og og en dårlig nyhet fra SoftOx Solutions

SoftOx har fått en betinget godkjennelse på sine desinfeksjonsprodukter i EU. Den Svenske Kemikalieinpsektionen har behandlet og innstilt på en godkjenning av SoftOx Solutions' desinfeksjonsproduker, inkludert Antivir. Dette åpner opp for godkjennelse innenfor alle land i EU, går det frem av en børsmelding.

– Dette er en viktig milepæl for SoftOX, og bringer oss et langt steg nærmere målet om å bli en betydelig aktør innen desinfeksjon og håndhygiene. Vi kan nå forberede oss for gjensidige godkjennelsesprosesser og lansering i en rekke europeiske markeder, sier adm. direktør Geir Almås i SoftOx Solutions.

Godkjennelsen blir nå videresendt til danske og norske inspeksjonsorganisasjoner. SoftOx desinfeksjonsmiddel, som lages uten alkohol, skal være hudvennlig.

- Verdens helseorganisasjon (WHO) har også åpnet opp for at helsearbeidere bør tilbys et alternativ til alkohol, og vi i SoftOx satser på at vårt produkt skal bli det hudvennlige alternativet som WHO etterspør, sier Almås.

SoftOx skriver videre i børsmeldingen at selskapet ikke vil nå salgsmålet for 2020. Samtidig som selskapet ser mulighet for større markedspotensial for sine produkter. SoftOx peker på at Folkehelseinstituttet ikke har oppdatert sin veileder for å åpne opp for å anbefale desinfeksjonsmiddel uten alkohol. SoftOx Solutions mener de derfor går glipp av potensielle kunder, som barnehager, skoler og lignende.

- Med dagens godkjennelse fra den svenske Kemikalieinspektionen, som har behandlet søknaden på vegne av EU og de nordiske landene, er vi nå i en posisjon hvor vårt hånddesinfeksjonsprodukt vil være i tråd med biocidforskriften og biocidforordningen til EU, og vi forventer og håper at FHI nå vil gjennomføre en oppdatering av Håndhygieneveilederen til å åpne opp for hånddesinfeksjonsprodukter godkjent i henhold til EUs nye regelverk, sier Almås.

Bent Høie har tidligere uttalt at Norge vil åpne opp for alkoholfrie hånddesinfeksjonsmidler dersom de godkjennes av Miljødirektoratet, ifølge børsmeldingen.