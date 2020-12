Får hjelp fra USA til merkevarebyggingen

Hofseth BioCare har innledet et langsiktig samarbeid med de amerikanske merkevare- og markedsføringsrådgiverne Tenet Partners om bygging av en global merkevare og lansering av Hofseths egne forbrukerhelseprodukter, opplyses det i en melding.

Målet er å bygge en egen forbrukermerkevare for Hofseth BioCares serie med laksbaserte produkter.

Samarbeidet med Tenet, med deres tilnærming til markedsanalyse og merkevarebygging, skal gi Hofseth raskere utvikling av egen merkevare og egen markedsstrategi, samt raskere utnyttelse og inntektsgenerering fra selskapets eksisterende salgskanaler, opplyses det.

Betaler med aksjer

Som en del av det langsiktige samarbeidet vil Tenet Partners få mer enn halvparten av betalingen i form av aksjeopsjoner i Hofseth BioCare.

Disse kan innløses når Hofseth BioCare-styret godkjenner Tenets leveranser, som foreløpig estimeres til rundt mai–juni 2021.

– Det betyr at vi har «skin in the game». Vår suksess er direkte knyttet til resultatene vi oppnår sammen, sier Tenet Partners-sjef Hampton Bridwell.



Aksjer som utstedes til Tenet, vil være gjenstand for 24-måneders lock-up.

– Må gjøres med de beste

– Dette flerårige samarbeidet med Tenet Partners er enda et eksempel på hvordan vi tar besluttsomme skritt mot å bygge et grunnlag for skalerbar salgsvekst. Merkevarebygging må gjøres med en langsiktig, profesjonell tilnærming med de aller beste i bransjen, sier Roger Hofseth, gründer, adm. direktør og største eier i Hofseth BioCare, i meldingen.

– Vi er svært glade for at Tenet ikke bare vil være vår merkevarebygger, men også en viktig investor i virksomheten vår, sier Hofseth.

Fra før har Tenet navn som Amgen, Johnson & Johnson og Pfizer på kundelisten innen helseprodukter. Innen forbrukervarer har Tenet jobbet med selskaper som Colgate-Palmolive, Kraft og PepsiCo.



Nylig har Hofseth BioCare hentet erfarne krefter til forbrukerhelsesatsingen i Will Urban-Smith, tidligere kommersiell topp i amerikanske Johnson & Johnson, samt Andy Gill, som har bakgrunn fra ledelsen i legemiddelgigantene GlaxoSmithKline og Novartis. Ifølge Hofseth vil Urban-Smith og Gill med sin erfaring innen utvikling av kjente merkevarer som Voltaren og Nicorette være svært viktige i produktutviklingsfasen med Tenet.

Selskapet har også inngått en distribusjonsavtale i Asia.