Russisk-britisk vaksinesamarbeid

Det britiske legemiddelprodusenten AstraZeneca kunngjorde fredag at de vil begynne å samarbeide med Gamaleya Institute, som utviklet den russiske Sputnik-vaksinen, for å undersøke om deres vaksinekandidater kan kombineres.

Samarbeidet kommer i stand etter at Gamaleya Institute i november tok kontakt med AstraZeneca over Twitter for å høre om de skulle prøve å kombinere de to vaksinene for å øke effekten, skriver CNBC.

Håper på lengre immunitet

– Å kunne kombinere forskjellige covid-vaksiner kan være nyttig for forbedre beskyttelsen og øke tilgjengeligheten. Dette er grunnen til at det er viktig å utforske forskjellige vaksinekombinasjoner for å gjøre immuniseringsprogrammene mer fleksible, ved å gi leger større valgmulighet ved administrering av vaksiner, heter det i en uttalelse fra AstraZeneca.

Legemiddelprodusenten håper også at kombinasjonen av vaksinene vil føre til forbedret immunitet over lengre tid.

Data publisert i medisinske tidsskriftet The Lancet denne uken viste at AstraZenecas vaksine har en gjennomsnittlig effekt på 70,4 prosent, basert på samlingen av foreløpige data fra kliniske studier på sent stadium. Vaksinen ble også funnet å være trygg og effektiv.

Russland har hevdet at Sputnik V er over 90 prosent effektiv når det gjelder å hindre folk i å få viruset, med henvisning til foreløpige resultater fra pågående studier.

FORNØYD: Kirill Dmitriev, adm. direktør i Russian Direct Investment Fund. Foto: Bloomberg

Det er ventet at de kliniske studiene av vaksinekombinasjonen vil begynne innen utgangen av året.

– Vi ønsker begynnelsen på denne nye fasen med samarbeid mellom vaksineprodusenter velkommen. Vi er fast bestemt på å utvikle dette partnerskapet i fremtiden og starte fellesproduksjon etter at den nye vaksinen viser effektiviteten i løpet av kliniske studier, sier Kirill Dmitriev, sjef for Russlands investeringsfond som som har finansiert utviklingen av Sputnik-vaksinen .