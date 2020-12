Pfizer-vaksinen kan bli godkjent i USA tidligere enn ventet

Vaksinen ble anbefalt godkjent til nødbruk av et ekspertpanel i mat- og legemiddeltilsynet FDA torsdag. Men den er foreløpig ikke offisielt godkjent. Azar opplyser til ABC News fredag at bare formaliteter gjenstår.

Ifølge Washington Post har Det hvite hus beordret en godkjennelse av Pfizer-vaksinen i løpet av fredag, hvis ikke får FDA-direktør Stephen Hahn sparken.

President Donald Trump har også angrepet Hahn på Twitter for ikke å få godkjent vaksinen raskere. Ifølge New York Times ventes nå vaksinen å bli godkjent fredag, etter at den tidligere er blitt varslet en godkjennelse i løpet av helgen.

FDA har balansert på en knivsegg, der de både har forsøkt å få til en rask godkjenning av vaksinen samtidig som de vil bevare offentlighetens tiltro til prosessen, ifølge avisen.

For USA haster det å begynne vaksineringen. Helsesystemet i deler av landet er under høy belastning. Mer enn 107.000 personer er innlagt på sykehus, et rekordhøyt tall.

Torsdag ble det registrert 2.900 nye coronadødsfall, som er det nest høyeste antallet i løpet av én dag i løpet av epidemien i landet. Totalt nærmer landet seg 300.000 coronarelaterte dødsfall.

