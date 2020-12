Trump: USA starter vaksineringen innen 24 timer

Trump kaller vaksinegodkjenningen for et «medisinsk mirakel».

– Den første vaksinen vil bli gitt innen 24 timer, sier han i en tale fra til folket som han har publisert på Twitter.

Videre sier han at myndighetene alt har begynt å sende ut vaksinedoser til alle landets delstater, og at guvernørene skal avgjøre hvem som får de første dosene i sine respektive stater.

Nødgodkjenning

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA skal ha gitt nødgodkjenning til bruk av koronavaksinen til Pfizer og Biontech, opplyser kilder til New York Times.

Avisa får oppgitt dette av tre personer som er tett på avgjørelsen. Også Washington Post har kilder som sier det samme.

Avgjørelsen åpner ifølge New York Times for at om lag 2,9 millioner doser kan sendes ut i løpet av den neste uka.

FDA følger dermed anbefalingen fra et ekspertpanel som torsdag vurderte vaksinen som trygg og effektiv.

Også Mexico skal nå ha godkjent vaksinen til nødbruk, og landet ligger an til å få 250.000 doser, nok til å vaksinere 125.000 mennesker. Vaksinen har tidligere blitt godkjent i Storbritannia, Canada og Bahrain,

