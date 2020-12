Vaksinesjefen: – Helt tydelig at det trengs mer

Coronavaksinen til Pfizer og BioNTech fikk nødgodkjenning i USA fredag, og president Donald Trump har varslet at landet vil ta i bruk vaksinen i løpet av svært kort tid.

Nå som vaksinen har fått tommel opp i USA, mener BioNTech-sjef Ugur Sahin at den neste store utfordringen blir å skalere opp produksjonen av vaksinen, for å møte den store etterspørselen.

– Vi er nødt til å løse produksjonsutfordringen. Det er helt tydelig at det trengs flere doser, sier Sahin til Reuters etter USA-godkjennelsen.

Foreløpig ser Pfizer og BioNTech at de vil produsere opp mot 1,3 milliarder doser i løpet av 2021.

En mulig løsning kan ligge i Tyskland, der BioNTech har kjøpt en fabrikk fra legemiddelgiganten Novartis, som Sahin håper kan bli tatt i bruk tidligere enn ventet. Her skal kapasiteten være på 750 millioner doser pr. år. Tidligere har BioNTech anslått at produksjonen fra denne fabrikken kan begynne i første halvår det kommende året, og ifølge Sahin er selskapet i rute for dette.

– Svært viktig milepæl

Overfor CNN omtaler Sahin nødgodkjenningen i USA som en «svært viktig milepæl».

Vaksinen er også blitt godkjent i Canada , og i Storbritannia er vaksinen til BioNTech og Pfizer allerede blitt tatt i bruk. Minst 2.000 briter skal ha fått den til nå.

Sahin venter at Pfizer og BioNTech også vil få en betinget godkjennelse fra Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) innen nyttår, og at utrullingen av vaksinen i resten av Europa kan starte tidlig neste år.

Holder det med én dose?

Denne uken er det forøvrig kommet data som viser at vaksinen til Pfizer og BioNTech har hatt en viss virkning på enkelte pasienter allerede de har fått den andre injeksjonen med vaksinen.

Sahin, som sier immunresponsen styrkes særlig med den andre doseringen, uttrykker overraskelse over disse funnene.

Han vil imidlertid ikke si noe om hvorvidt Pfizer og BioNTech har vurdert en versjon av vaksinen med kun én dose, ifølge Reuters.