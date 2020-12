AstraZeneca kjøper biotekselskap for 350 mrd.

AstraZeneca vil kjøpe Alexion Pharmaceuticals for 39 milliarder dollar, eller like under 350 milliarder kroner.

Kjøpet gjennomføres ved hjelp av kontantoppgjør og aksjer og priser Alexion til 175 dollar per aksje. Det er en premie på 45 prosent fra sluttkursen fredag.

Alexion har spesialisert seg på utvikling av behandling av sjeldne sykdommer og immunologi. Gjennom kjøpet vil nå AstraZeneca befeste sin stilling i behandling av blodsykdommer og kreftbehandling.

Alexion-aksjonærene vil motta 60 dollar i kontanter og 2,12 AstraZeneca-aksjer for hver Alexion-aksje de eier, ifølge en pressemelding fra AstraZeneca.

AstraZeneca har i samarbeid med Oxford-universitetet utviklet en coronavaksine som har vist gode resultater.

Coronavaksine-kandidatens aksjekurs har steget 7 prosent hittil i år og mer enn nesten 70 prosent de siste tre årene. Selskapet er nå en markedsverdi på 107 millioner pund. Overtakelsen av Alexion er ventet å gjennomføres i tredje kvartal 2021.