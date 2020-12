Godkjennelsen av coronavaksinen til Pfizer i både Storbritannia, Canada og nå USA er en stor milepæl i historien. Det er en milepæl for forskning, økonomien og menneskeheten. Men det vil også bli en gigantisk pengebinge for selskapene som har utviklet vaksinen.

Wall Street-analytikere estimerer nå at Pfizer og Moderna vil tjene hele 32 milliarder dollar, eller 280 milliarder kroner, kun i inntekter knyttet til coronavaksinen. Og det bare til neste år.

Morgan Stanley anslår at Pfizer vil hanke inn 19 milliarder dollar i vaksineinntekter i 2021. Det kommer på toppen av nesten 1 milliard dollar i inntjening i år. Pfizer vil imidlertid dele inntektene med tyske BioNTech.

Meglerhuset anslår at selskapet vil hente ytterligere 9,3 milliarder i 2022 og 2023. Til sammenligning tjente Pfizer i fjor 5,8 milliarder dollar på en forkjølelsesvaksine.

David til Goliat

Pfizer-aksjen har ikke steget voldsomt hittil i år – opp 5,1 prosent hittil – men Moderna-aksjen har skutt over 700 prosent i været.

I fjor hadde Moderna omsetning på bare 60 millioner dollar, men nå er markedsverdien på hele 62 milliarder dollar, nesten 550 milliarder kroner.

– Det er storslått og en historisk bragd i vaksineutvikling. Å ta ny teknologi inn i et så ungt selskap og få en vaksine klar mot den verste pandemien vi har sett på et århundre er vanskelig å se for seg, sier Alan Carr, biotekanalytiker ved Needham.

Uetisk?

Så er spørsmålet om det er etisk riktig å sitte igjen med økonomisk vinning på en pandemi.

– Det er totalt feil for vaksineselskaper som Pfizer og Moderna å gjøre profitt på dette, og for deres konsernsjefer å bygge uhyggelige formuer. Forskningen har blitt tungt subsidiert og støttet av amerikanske skatteytere, sier Eli Zupnick, talsperson for Accountable.US, en vaktbikkje-organisasjon for pasienter i USA.

Pfizer skriver imidlertid at deres forskning «har vært utelukkende selvfinansiert med milliarder av dollar investert og risikert».