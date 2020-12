Peru stanser kinesisk vaksinestudie

I Peru har helsedepartementet stanset en studie av den kinesiske covid-vaksinen Sinopharm. Oppholdet er midlertidig mens man undersøker om det er vaksinen som har forårsaket det som blir beskrevet som en «alvorlig bivirkning», skriver Dow Jones Newswires.

I Peru er det for tiden 12.000 frivillige som er en del av prosjektet som nå er blitt satt på vent. Testingen var ventet å være ferdig i løpet av noen få dager.

– Bekymret for situasjonen

En testdeltager skal ha fått nevrologiske problemer, noe som resulterte i vanskeligheter med å bevege bena.

– Vi er bekymret for situasjonen, og vi gir all vår hjelp og støtte for å sikre at den blir ryddet opp, sier Germán Málaga, en forsker ved Cayetano Heredia University i Lima, som arrangerer studien.

Málaga legger til at han ikke tror problemene skyldes vaksinen, men at mer informasjon er nødvendig.

De forente arabiske emirater sa denne uken at deres egen utprøving av Sinopharm-vaksinen viste at den var 86 prosent effektiv i å beskytte mot covid-19. I den studien skal det ha vært 31.000 frivillige, selv om myndighetene ikke avslørte hvor mange infeksjonstilfeller effektestimatet var basert på.

Emiratenes vaksine var basert på den Sinopharm-vaksinen som var utviklet i Beijing, men det skal være en som er utviklet i Wuhan også. Ifølge Dow Jones er det uklart hvilken versjon som er blitt brukt i Peru.

I Kina har nesten én million mennesker fått vaksiner fra Sinopharm, og kinesiske myndigheter er blitt kritisert for å godkjenne vaksinene sine for nødbruk før solide kliniske bevis er blitt presentert.