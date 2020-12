Økte inntektene, men tapet er doblet

SoftOx SOFTX økte inntektene med rundt 0,4 millioner kroner i tredje kvartal i år sammenlignet med fjoråret. Det ga ikke positive utslag for nettoresultat og tapet fra fjorårets tredje kvartal doblet seg i år, til minus 12,2 millioner kroner.

Så langt i år har selskapet tapt 29 millioner kroner, som skyldes høy aktivitet på forskningsfronten og arbeid med lanseringer mot nye markeder.

Et av SoftOxs langsiktige mål fremover er blant annet å etablere seg som en markedsleder i en ny kategori av alkoholfrie desinfeksjonsmidler for hender. Selskapet skal rette seg mot behovet 25-55 prosent av alle helsearbeidere har som strever med såre hender, fremgår det av kvartalsrapporten for 3. kvartal.

Selskapet har så langt i år solgt desinfeksjonsmidler til hender og overflater for 5 millioner kroner. Salget i tredje kvartal var lavere enn ventet og endte på rett over 0,3 millioner kroner.