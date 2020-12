Aksjen er opp 38.000 prosent i år

Relief Therapeutics er et sveitsisk bioteknologiselskap som utvikler et medikament for å behandle respirasjonssvikt hos pasienter med alvorlig Covid-19. I forrige uke oppfylte selskapet, sammen med deres amerikanske samarbeidsselskap NeuroRx, kravet på 165 pasienter i den pågående RLF-100-studien, som er en patentert versjon av aviptadil.

Aviptadil er en syntetisk variant av det naturlige stoffet peptid. Stoffet er primært konsentrert i lungene og jobber for å gjenopprette immunforsvaret. RLF-100 har eksistert siden år 2000, men tidligere i år oppdaget Relief-forskere at det kunne beskytte cellen som blir angrepet av Covid-19-viruset. Det ga en støkk i aksjekursen.

Aksjen har steget enorme 38.000 prosent så langt i år og selskapet har gått fra en markedsverdi på under 100 millioner sveitsiske franc i slutten av juli, til toppen rundt 1,6 milliarder franc. Den har nå flatet ut på rundt 1 milliard franc.

Biotek-aksjen tok virkelig fyr etter at det la frem lovende resultater fra de første 21 pasientene i studien, som ble behandlet med RLF-100. Studien er autorisert av FDA Expanded Access Protocol, melder CNBC.

Aksjekursen står i skrivende stund i rundt 0,37 franc, men var på det meste oppe i 0,70 franc 10. august. Kursen har vaket rundt 0,35-0,5 franc de siste månedene. Til sammenligning har aksjen i det multinasjonale sveitsiske legemiddelselskapet Roche en kurs på rundt 306 franc.

Venter avklaring i januar

CNBC gjorde nylig et telefonintervju med Ram Selvaraju, som er styreleder i Relief Therapeutics. Han uttalte at selskapet venter at de endelige resultatene fra studien vil være klare i første halvdel i januar, og at økningen i aksjekursen er et bevis på effektiviteten i pasientbehandlingen.

Selvaraju påpeker at de foreløpige resultatene viser at 72 prosent av pasientene som er innlagt og lider av alvorlig Covid-19 har overlevd etter behandlingen.

Styrelederen avslørte også at Relief Therapeutics og NeuroRx har vært i kontakt med Operation Warp Speed om potensielle ordre hvis resultatene viser seg å være positive.