Stenger landet i fem uker

– Nederland kommer til å stenge i fem uker, sa Rutte mandag i en TV-sendt tale fra statsministerens kontor, mens demonstranter som er imot nedstengningen, laget leven utenfor.

Rutte tar alle midler i grep. Skoler, butikker som selger ikke-essensielle varer, museer, frisører og treningssentre er blant dem som rammes av den nye nedstengningen.

All undervisning må bli gitt digitalt fram til 19. januar. Restriksjonene trer i kraft fra midnatt natt til tirsdag.

Nyheten om nedstengningen var ventet, og det var derfor både demonstrasjoner og lange køer i nederlandske byer mandag. Utenfor både frisører, museer og coffeeshopene som selger marihuana, var det lange køer.

– Det er helt vilt her nå. Alle tror at coffeeshopene blir stengt i morgen. Jeg håper de kan holde åpent for takeaway, hvis ikke blir det salg på gata, sier Bart van der Wal utenfor et marihuana-utsalgssted i Amsterdam.

Nederland har påvist over 600.000 koronatilfeller siden pandemien brøt ut, og 10.082 koronarelaterte dødsfall er registrert. Det tilsvarer 588 dødsfall per 1 million innbyggere.

Det siste døgnet er det registrert 8.457 smittetilfeller og 34 dødsfall.