COVID: Bill Gates frykter at vi ikke har sett det verste av Covid-19. Foto: Jason Alden

Covid-19 fortsetter å prege verdensbildet, og i et intervju med CNN uttalte Microsoft-grunnlegger Bill Gates at vi ikke har sett det verste av viruset enda.

– Dessverre kan de neste fire til seks månedene være de verste i pandemien. Prognosen fra Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) viser over 200.000 nye dødsfall. Hvis vi følger reglene, når det gjelder bruk av masker, kan vi unngå en stor andel av disse dødsfallene, sier Gates.

På spørsmål om han trodde at smittesituasjonen «ville bli så ille som den er nå», er Gates også klar:

– Jeg trodde USA ville gjøre en bedre jobb med å håndtere viruset. Dette viruset kan være mer dødelig enn det ser ut til. Vi har ikke sett det verste tilfellet. Men det som har overrasket meg er at den økonomiske innvirkningen i USA og over hele verden har vært mye større enn prognosene jeg gjorde for fem år siden.

Gates sa også at vi kan forvente at verden vil starte sin etterlengtede retur til normalitet allerede sommeren 2021, med noen få forbehold.

– Selv i begynnelsen av 2022, med mindre vi hjelper andre land med å kvitte seg med denne sykdommen og vi får høye antall vaksinasjoner i landet vårt, vil risikoen for ny smittebølge være tilstede. Og selvfølgelig vil den globale økonomien bremse, noe som skader USAs økonomi på en ganske dramatisk måte, sa han.