Farmasiet.no-sjefen: – Jeg tapte alt

Siviløkonomen fra NHH var første nordmann til å få Røsjøstipendet på 170.000 dollar for å ta en MBA på Harvard. Men før han kom dit, var han både gründer i Tyskland, leder i India, jobbet med netthandel i Indonesia, vært sjef for Zalando i Norden og Storbritannia og er nå sjef for Norges største nettapotek Farmasiet.no