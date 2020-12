USA kjemper mot coronaviruset som aldri før. Nylig toppet antall døde av corona i landet 300.000 og hele 16,7 millioner mennesker er smittet.

Innsyn i en e-postutveksling fra Paul Alexander, en Trump-ansatt i helsedepartementet, viser en avslørende holdning innad i administrasjonen.

Han skriver gjentagende ganger at administrasjonen bør holde økonomien åpen, «mens man utsetter spedbarn, barn og unge for coronaviruset» i et forsøk på å oppnå flokkimmunitet.

«Det er ingen annen mulighet. Vi må skape en flokk, og den kommer kun ved å tillate at dem som ikke er i risikogruppen utsetter seg selv for viruset. PUNKTUM», skrev han i en mail 4. juli og fortsatte:

«Spedbarn, barn, ungdommer, unge voksne, middelaldrende uten underliggende sykdommer har null til liten risiko....så vi bruker dem til å utvikle flokkimmunitet...vi vil ha dem smittet...og friske...med antistoffer».



27.juli argumenterte doktoren også for at colleger rundt om i USA skulle la coronaviruset spre seg uhindret.

«Vi tok bort vårt mest potente våpen fra slagmarken...unge, friske mennesker, barn, ungdommer, unge mennesker som vi trengte å infisere seg selv, spre det, utvikle immunitet og hjelpe til med å stoppe spredningen», skrev han.



– Det viser et skadelig mønster av politisk innblanding av offentlige myndighetspersoner, sier James Clyburn, styreleder i Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis, til CNBC.

Les e-posten i sin helhet her.

Politisk hindring

E-postene har kommet i søkelyset fordi Trump-administrasjonen har blitt anklaget for politisk hindring i forbindelse med arbeidet med coronaviruset. Det hevdes at myndighetspersoner har gjort jobben til Dr. Anthony Fauci og forskere ved Centers for Disease Control and Prevention vanskeligere.

– Mens viruset spredte seg gjennom landet skrev disse myndighetspersonene ufølsomt «hvem bryr seg» og «vi vil at de skal bli smittet». De erkjente privat at presidentens fremgangsmåte ville føre til en økning i smittetilfeller, og de planla å legge skylden på forskerne, sier Clyburn i en uttalelse.

Alex Azar, sekretær i helsedepartementet, avviser at det har skjedd noe politisk hindring i hans departement.

– Hans e-poster har ikke på noen måte formet departementets strategi. Dr. Paul Alexander er ikke lenger ansatt ved departementet», sier en talsperson fra helsedepartementet onsdag.