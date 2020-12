Sør-England stenges ned

De aktuelle områdene blir underlagt de strengeste restriksjonene i tretrinnsystemet som britene opererer med.

Nedstengningen trer i kraft ved midnatt lørdag, ifølge helseminister Matt Hancock. 38 millioner mennesker vil da bli underlagt smitteverntiltakene, som blant annet innebærer at alle puber og restauranter må stenge. Unntak gjøres for take away.

I løpet av den siste uken har smittetallene sørøst i England steget 46 prosent. I London og områdene rundt byen ble trinn tre-restriksjoner innført onsdag.

