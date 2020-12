Nytt meglerhus tar opp dekning på helse-aksje

Carnegie tar opp dekning på Targovax med en kjøpsanbefaling og kursmål 14 kroner, ifølge en analyse fredag, melder TDN Direkt.

Forrige uke rykket DNB Markets ut med et kursmål på 17 kroner etter at selskapet nylig la frem positive resultater fra studien knyttet til ONCOS-102, planlagt brukt for å styrke immunitetsforsvaret hos kreftpasienter.

I starten av desember passerte fond forvaltet av Nordea Funds 5 prosents eierandel i Targovax.

Targovax-aksjen er opp 19,41 prosent i år til 10,46 kroner.