Veddet sine edlere deler på kurseksplosjon

17. juli i 2017 veddet gründere John McAfee på at bitcoin skulle stå i 500.000 dollar før utgangen av 2020. if not, I will eat my dick on national television, tvitret han.

Mannen, som er like kjent for antivirusprogrammet MacAfee, var så sikker i sin sak at han den 29. november samme år like godt doblet.

– Bitcoin har steget mye raskere enn min modell antydet. Jeg spår nå at bitcoin vil stå i én million dollar innen utgangen av 2020. I will still eat my dick if wrong, tvitret han da.

When I predicted Bitcoin at $500,000 by the end of 2020, it used a model that predicted $5,000 at the end of 2017. BTC has accelerated much faster than my model assumptions. I now predict Bircoin at $1 million by the end of 2020. I will still eat my dick if wrong. pic.twitter.com/WVx3E71nyD — John McAfee (@officialmcafee) November 29, 2017

Hva han hadde spist er ikke godt å si, men bitcoin hadde da passert 10.000 dollar, før den steg videre til 20.000 dollar. I løpet av det neste året falt bitcoin imidlertid over 80 prosent til 3.200 dollar.

Det har vært et fantastisk rally i bitcoin det siste året og kursen har steget til ny all-time high på 23.642,66 dollar. Men det er langt opp til én million dollar for John McAffe, med én million følgere på twitter som sikkert ikke har glemt veddemålet.

På dickeing.com telles det nå også ned , og McAfee har i skrivende stund 13 dager på seg til å finne ut hva han vil krydre det riksdekkende og smått «eksotiske» måltidet med. Han har selv allerede lansert baller.

Bon appétit.