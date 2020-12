Modernas vaksine godkjent i USA

Hastegodkjenningen ble gjort fredag etter at et ekspertpanel dagen før anbefalte godkjenning av vaksinen. Dermed har USA to vaksiner mot coronaviruset – Modernas og Pfizer-Biontechs.

Modernas vaksine gir 94 prosent beskyttelse mot covid-19, det samme som Pfizers, men den er lettere å lagre og håndtere siden den ikke må oppbevares ved ekstremt lav temperatur.

Testing tyder på at Modernas vaksine er noe mer effektiv for yngre enn eldre pasienter. Det er ikke funnet alvorlige bivirkninger ved noen av de to vaksinene.

Millioner av doser

Forsvarsdepartementet, som hjelper til med vaksinekampanjen, sier at 6 millioner doser av Moderna-medisinen kan skipes ut fra mandag fra Modernas lagre i Memphis og Louisville.

USAs myndigheter har bestilt 200 millioner doser av vaksinen, nok til å vaksinere 100 millioner mennesker.

– Dette skjer mye raskere enn noen trodde, sier professor Jesse Goodman ved Georgetown University til nyhetsbyrået AP.

– Noe som ellers kunne tatt flere år – å ta denne nye vaksineteknologien, teste den og godkjenne den – er gjort på mindre enn ett år, sier Goodman, som tidligere ledet FDAs vaksineavdeling.

Men selv om flere andre vaksiner også snart blir klare, vil det ikke være nok vaksiner til alle i USA på flere måneder.

Europa-godkjenning

Modernas vaksine blir ventelig godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA 6. januar, mens Pfizers vaksine etter alt å dømme får grønt lys av EMA kommende mandag.

At USA nå får to vaksiner til rådighet, er et glimt av håp i en situasjon der pandemien er ute av kontroll og hittil har krevd 312.000 liv i landet.

Gjennomsnittlig blir nå over 216.000 nye smittetilfeller registrert hver dag, mens antallet dødsfall en god stund har ligget over 2.000 om dagen. Onsdag ble det registrert 3.600 coronarelaterte dødsfall.

Episenter

California er nå blitt det verste episenteret for pandemien i USA, med 41.000 nye smittede og 300 dødsfall fredag.

Ambulanser står i lange rekker med pasienter utenfor sykehusene, som nå er i ferd med å slippe opp for intensivplasser.

Da New Yorks sykehus var i krise i vår, kom helsepersonell fra hele landet for å hjelpe til, men nå er det ingen slike reserver å hente for California siden pandemien har spredt seg over hele USA.

Selv om helsepersonell er entusiastiske tilhengere av vaksinen, er myndighetene bekymret for at mange ikke er trygge på dem.

– Faktisk er det slik at om vi ikke lykkes med å vaksinere rundt 80 prosent av amerikanere mot covid-19 innen midten av 2021, risikerer vi at epidemien bare fortsetter å rulle, sier direktør Francis Collins ved USA nasjonale helseinstitutt NIH.