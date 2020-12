Boris Johnson ventes å skjerpe coronatiltakene etter hurtig spredning av ny variant

Etter flere møter i regjeringen de siste timene kunngjorde den britiske statsministeren nye smitteverntiltak lørdag.

Så langt har det vært tre nivåer i det britiske systemet, der områder i nivå 3 har hatt de mest omfattende smitteverntiltakene. Nå innføres et fjerde, enda strengere nivå i London og regionen Sørøst-England.

Ifølge Johnson kan det nye viruset innebære at smittespredningstallet R øker med 0,4 eller mer.

– Dette sprer seg svært raskt, sier Johnson.

Tiltak

Områdene der smittevernnivå 4 innføres, har så langt vært på nivå 3.Den britiske regjeringen har holdt krisemøte om saken både fredag kveld og lørdag, og mye tyder på at det nå kommer nye tiltak før jul, blant annet nevnes muligheten for nye regionale restriksjoner.

BBC melder lørdag ettermiddag at London sannsynligvis vil erklæres for et nivå fire-område, det samme vil Sørøst-England. Det er uklart hva dette vil innebære, siden det britiske systemet så langt har vært basert på tre nivåer. Et nivå fire vil da innebære enda strengere smitteverntiltak.

Planene for å trappe ned smittevernreglene i forbindelse med julefeiringen kan også bli rammet.

Funnet i Danmark



Det er vanlig at virus muterer, og oppdagelsen av en ny variant er dermed ikke uventet.

Den nye virusvarianten har fått navnet N501Y, og er så langt ikke oppdaget i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet. Den er påvist ni ganger i Danmark. Danske Statens Seruminstitut mener den ikke er mer alvorlig enn det vanlige coronaviruset.

Regjeringen i Skottland skal lørdag ettermiddag også ha møte om situasjonen. Førsteminister Nicola Sturgeon sier ifølge BBC at det kan være nødvendig å trappe opp de preventive tiltakene for å hindre spredning. Det ventes at også hun vil holde en pressekonferanse senere lørdag der nye smitteverntiltak blir temaet.

Det har også vært møter mellom regionale representanter for England, Skottland, Wales og Nord-Irland om saken.

Påvirker ikke vaksinen



Chris Whitty, den britiske regjeringens øverste medisinske rådgiver, sier datamodeller og den hurtige økningen i registrerte tilfeller i Sør-England er årsaken til at de mener den nye virusvarianten kan spre seg raskere.

Så langt er det er det ikke grunn til å tro at det muterte viruset er mer dødelig eller at det er endret på en slik måte at behandlingsmetoder eller vaksiner påvirkes, føyer han til.

– Vi har varslet Verdens helseorganisasjon og fortsetter våre analyser av tilgjengelige data for å forbedre vår forståelse, heter det i en uttalelse fra Whitty.

