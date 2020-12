Natt til mandag kom den etterlengtede meldingen om at Republikanerne og Demokratene er enige om en ny, amerikansk coronakrisepakke på 900 milliarder dollar.

Men markedet klarer ikke å glede seg over dette når nye, nedslående coronaoverskrifter tikker inn fra flere kanter av verden.

Toneangivende Europa-børser faller tungt. Britiske FTSE 100, som også preges av fremdeles uavklarte Brexit-forhandlinger, går tilbake 1,9 prosent. Tyske DAX og franske CAC 40 trekker ned henholdsvis 2,7 og 2,9 prosent.

Mutantvirus overskygger USA-pakke

Her hjemme faller hovedindeksen på Oslo Børs 2,2 prosent til 929,85.

«Overskriftene overskygger de positive nyhetene. Coronavirusets retur til Sydney i Australia legger mørke skyer over markeder og valuta der. Men det er fremveksten av en mer smittsom versjon av viruset i Storbritannia som skremmer markedene. Mens landet sliter med rekorder for antall daglige smittetilfeller, har denne nye belastningen fått flere land til å stenge sine grenser til Storbritannia – selv om jeg stadig blir overrasket over at folk «må» reise likevel», skriver senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda i en oppdatering mandag.

– Britiske tiltak kan vare en stund

Meldingene om den nye mutasjonen og en «vesentlig mer smittsom» variant av coronaviruset (B.1.1.7) fikk blant andre Frankrike og Belgia til umiddelbart å stenge grensene for innreisende fra Storbritannia.

«Varianten er allerede funnet i Nederland, Danmark og Australia», skriver seniorøkonom Kelly Chen i DNB Markets i dagens morgenrapport.

Samtidig har britiske myndigheter mer eller mindre stengt ned Sørøst-England.

«Trolig vil de nye tiltakene, som dekker nær 1/3 av befolkningen, kunne vedvare en stund. Her er sykehusene igjen på rundt 90 prosent kapasitet, med flere områder i London nær full kapasitet. Denne gangen er det innført nesten totalt portforbud, og forbud mot utreise», fortsetter Chen.

– Alltid et spøkelse som lurer

I Axi skriver global sjefstrateg Stephen Innes at utgangen av 2020 ikke kan komme fort nok.

«Det ser aldri ut til å slå feil; et «julespøkelse» lurer alltid i skapet, bare at det i år ser ut til å ha forvandlet seg til et coronavirus i mutant form», går det frem av hans oppdatering.

Innes beskriver mutasjonen av coronaviruset som «et kaldt og vått teppe som legger seg over feriesesongen i Europa».

«Risikoen stiger for at lockdown forlenges betydelig i mange land. Det må bygges en bro over gapet mellom i dag og dagen da eksperter forventer flokkimmunitet – tidligst i midten av andre kvartal. Nylig erfaring viser at mindre nedstengninger ikke gir vedvarende kontroll over antall smittetilfeller. Det blir stadig mer sannsynlig at vi vil se forlenget og mer alvorlig lockdown i mesteparten av første kvartal. Det er ikke nødvendigvis priset inn», skriver sjefstrategen.