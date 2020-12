NorgesGruppen skal selge SoftOx-produkt

SoftOx Solutions distributør, Bonaventura Scandza, har signert en avtale med NorgesGruppen om salg av SafeDes alkoholfri hånddesinfeksjon, opplyses det i en børsmelding.

Fra februar skal noen av landets største dagligvarekjeder begynne å selge Softox' SafeDes hånddesinfeksjon under merkevarenavnet «Aeris».

Avtalen med omfatter Meny-, Spar- og Bunnpris-butikkene, hvorav 39 Meny-butikker vil ta produktene inn i fast sortiment. I tillegg vil Bonaventura Scandza kunne selge SoftOx-produktene til de øvrige butikkene lokalt. Meny har totalt 200 butikker, Spar 295 og Bunnpris 250.

– Dette er en stor og spennende avtale for oss, da den retter seg særlig inn mot forbruker. Her forventer vi at hensynet til effekt, sikkerhet, og klinisk dokumentert hudvennlighet vil være av stor betydning, sier salgs og markedsdirektør i SoftOx, Hans Petter Grette, i en kommentar.