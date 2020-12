EMA anbefaler at Pfizer/BioNTtech-vaksinen godkjennes for bruk i EU

European Medicines Agency (EMA), EUs legemiddeltilsyn, har godkjent coronavaksinen fra Pfizer og BioNTech. Vaksineringen er ventet å begynne innen få dager i EU og Norge.

Det går frem av en pressekonferanse mandag. EMA mener vaksinen bør godkjennes for personer fra 16 år og oppover.

– Det har blitt stemt over, og det var et klart flertall for godkjenningen, sier Steinar Madsen i legemiddelverket til VG.

Norge er ventet å få 50.000 doser i romjulen, og deretter 40.000 doser hver uke i januar. Antallet pasienter må imidlertid halveres av vaksineantallet, ettersom hver pasient trenger to doser av vaksinen for å oppnå høyest mulig effektivitet.

Før de første dosene kan gis, må imidlertid vaksinene også formelt godkjennes av EU-kommisjonen. EU-kommisjonens beslutning for Pfizers og Biontechs covid-19-vaksine er ventet i kveld, melder Reuters.

Vaksineringen er ventet å starte 26. desember.